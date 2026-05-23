В Мурманской области составили карты-планы территорий 23 кадастровых кварталов

Комплексные кадастровые работы проводятся для уточнение границ земельных участков, жилых домов и нежилых зданий за счет средств государства.

Росреестр Мурманской области сообщил о ходе комплексных кадастровых работ в регионе. Так, уже составлены карты-планы территорий 23 кадастровых кварталов в Мурманске, Мончегорске, Кандалакше, Апатитах и Кировске, проведены первые заседания согласительных комиссий.

18 мая состоится согласительная комиссия по восьми кадастровым кварталам в Кандалакше.

«О начале комплексных кадастровых работ собственники недвижимости уведомляются через портал Госуслуги. После их завершения жители получат извещения о возможности ознакомиться с результатами и смогут представить замечания в согласительную комиссию при администрации муниципалитета»,- сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Комплексные кадастровые работы проводятся для уточнение границ земельных участков, жилых домов и нежилых зданий за счет средств государства.

Напомним: Управление Росреестра по Мурманской области отмечает, что в январе и феврале 2026 года демонстрируется устойчивый рост активности на рынке недвижимости региона в сегменте регистрации прав.

