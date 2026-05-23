В Мурманской области с января составили 105 протоколов за незаконный труд иностранцев

Максимальный штраф за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных работников составляет 800 тысяч рублей.

В Мурманской области с начала 2026 года составили 105 протоколов на юрлица и индивидуальных предпринимателей за нарушение статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

«Выписано штрафов на общую сумму 5 миллионов рублей», - рассказала «КП»-Мурманск» врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Одно из нарушений миграционного законодательства обнаружили в Мурманске, где индивидуальный предприниматель привлек трех иностранцев к уборке строительного мусора, хотя те незаконно находились на территории страны. За это ИП оштрафовали на 125 тысяч рублей.

Другой предприниматель из Мурманска не заключил с работником трудовой договор, за что заплатит 200 тысяч рублей.

Еще на большую сумму, 250 тысяч рублей, оштрафовали компанию-застройщика.

«Будучи временно пребывающим в РФ, и имея действительный патент по специальности «продавец-кассир» в рабочей одежде осуществлял разравнивание щебня, не имея патента по специальности «разнорабочий»», - сообщили в УМВД Мурманской области.

Максимальный штраф за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных работников составляет 800 тысяч рублей, либо в качестве альтернативы применяется административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

