В Мурманске запускают прогулки по Кольскому заливу на катере

Вместимость катера составит 11 человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области сообщает о запуске прогулок на скоростном катере по Кольскому заливу.

Старт будет от яхтенного клуба «Мурманск» в Дровяном, оттуда судно пойдет по нескольким направлениям.

«Гостям и жителям предлагают два прогулочных маршрута: часовую прогулку «Мурманск – глазами моряков» по маршруту Дровяное – маяк Мишуков и обратно, а также морскую прогулку до острова Кильдин (без высадки) продолжительностью 6-8 часов», - рассказали в профильном министерстве.

Вместимость катера составит 11 человек.

Напомним: Мурманская область в очередной раз обновила собственный рекорд по турпотоку. По данными министерства развития туризма и предпринимательства региона, в 2025 году Кольское Заполярье посетило более 800 тысяч гостей, в том числе 53 тысячи иностранцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru