НовостиОбщество19 мая 2026 6:23

Британская школьница проплыла километр в ледяной воде Шпицбергена

15-летняя спортсменка совершила экстремальный заплыв в Арктике
Наталья ЛОБАНОВА
15-летняя британская спортсменка Фрэнки Джексон совершила экстремальный заплыв в арктических водах Шпицбергена. Девушка преодолела километр у ледника Боре при температуре ниже нуля.

Юная спортсменка родом из Нортумберленда, она считается одной из самых перспективных британских пловчих в ледяной воде. На Шпицберген она отправилась вместе с группой из семи спортсменов на экспедиционном судне.

Как сообщает Polar Journal, температура воды во время заплыва составляла -0,6 градуса.

«Заплыв прошел 6 мая у ледникового фронта Боре. Фрэнки вошла в арктическую воду в обычном купальнике, плавательной шапочке и очках. Километровую дистанцию девушка преодолела за 16 минут 53 секунды», - пишет издание.

Сейчас Фрэнки Джексон считают одной из самых молодых, а возможно, самой молодой спортсменкой, сумевшей проплыть километр в столь суровых полярных условиях.

