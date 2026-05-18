В первый день «Поезд Победы» в Мурманске посетили более 800 человек

Фото: Мария ПАШЕНКОВА.

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Мурманскую область и уже принимает гостей. В первый день работы его посетили 828 человек.

В составе музея - 10 тематических вагонов, рассказывающих о разных этапах Великой Отечественной войны. Атмосферу тех лет помогают воссоздать технологии дополненной реальности, объемный звук, театральное освещение и реалистичные фигуры. Посетители могут пройти путь от первых дней войны до Великой Победы и увидеть исторические события в современном мультимедийном формате.

«Поезд Победы» - это возможность буквально прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу тех лет. Такие проекты помогают сохранить память о подвиге поколения победителей и еще раз осознать цену Победы, - подчеркнула председатель Комитета молодежной политики Мурманской области Мария Чернышева.

В Мурманск музей будет работать до 20 мая, затем поезд отправится в Апатиты и Кандалакшу.

Посещение экспозиции бесплатное, однако требуется предварительная регистрация на официальном сайте проекта.

