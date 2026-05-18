НовостиОбщество18 мая 2026 11:42

Опыт Харбина в дорожном строительстве могут применить в Мурманске

Делегация Мурманска изучает опыт Китая в строительстве дорог и мостов
Наталья ЛОБАНОВА
Одним из ключевых пунктов программы стало посещение Харбинского муниципального управления по строительству и эксплуатации дорог и мостов. Фото: Администрация города Мурманска

Делегация Мурманска работает в китайском городе Харбин. Представители города-героя принимают участие в 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке и X Российско-Китайской ЭКСПО.

«Опыт, почерпнутый у китайских коллег, обязательно применим на практике», - отметил мэр Мурманска Иван Лебедев.

Участие мурманской делегации в международных мероприятиях особенно символично в юбилейный для российско-китайских отношений год. В 2026 году отмечаются сразу несколько важных дат: 110-летие Мурманска, 30-летие российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия, 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР, а также 10-летие побратимских связей между Мурманском и Харбином.

