Первый каменный дом Мурманска капитально отремонтируют до 2028 года

Фото: vk.com/nf_murmansk51

В Мурманске капитально отремонтируют «Дом врача» на Театральном бульваре, 9. Это первое каменное жилое здание города, построенное в 1933 году. Объект имеет статус культурного наследия.

О проблемах исторического здания общественники говорили еще в 2019 году. Дом серьезно обветшал: степень износа фундамента, фасада и кровли достигла 61–76%. На фасаде появилась крупная трещина, а часть деревянных балок сгнила.

При этом капитальный ремонт изначально планировали только на 2041–2043 годы.

«Во время встречи с губернатором Андреем Чибисом в сентябре 2025 года представители «Народного фронта» предложили перенести сроки ремонта на более ранний период. Глава региона поддержал инициативу», - сообщили в организации.

Фасад и кровлю здания приведут в порядок в 2026–2028 годах. Предельная стоимость работ составит 26,2 млн рублей.

В годы Великой Отечественной войны в этом доме жили мурманские врачи, спасавшие раненых бойцов и пострадавших от бомбежек жителей города. Позже многие из них стали руководителями больниц и поликлиник, а также получили звание заслуженных врачей РСФСР.

