Торчащий из сугроба пакет позволил криминалистам раскрыть поджог в Печенге

Ключевой уликой оказался полиэтиленовый пакет, найденный в 200 метрах от места пожара.

В Печенге полицейские раскрыли поджог гаража благодаря внимательности эксперта-криминалиста и найденному в снегу пакету с уликами.

Пожар произошел в феврале 2026 года: огонь полностью уничтожил имущество владельцев. Предварительный ущерб оценили примерно в 700 тысяч рублей.

Полицейские быстро установили, что причиной пожара стал умышленный поджог. На камеры видеонаблюдения попался мужчина в защитном одноразовом костюме, который ночью подошел к гаражу и разлил легковоспламеняющуюся жидкость. Однако из-за темноты лицо злоумышленника разглядеть не удалось.

«Эксперт-криминалист заметил его в придорожном овраге - из сугроба торчали только ручки пакета. Внутри находилась пластиковая бутылка со следами горючего. Позже в лаборатории специалисты провели молекулярно-генетическую экспертизу. С ручек пакета удалось получить биологический материал, а затем установить ДНК-профиль предполагаемого поджигателя», - сообщили в УМВД региона.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемым оказался 44-летний ранее судимый местный житель, который был знаком с хозяином гаражного бокса. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. Выяснилось также, что в гараже хранилось имущество трех жителей Печенги - пять мотоциклов и рыболовное снаряжение. Причиной поджога стали личные неприязненные отношения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас северянин находится под стражей.

