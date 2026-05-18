В Хибинах 18 мая принудительно спустят лавины

Жителей просят не посещать необорудованные склоны и предостеречь от этого других. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 18 мая в Хибинах спустят лавины. В ГУ МЧС региона предупреждают, что находиться в опасной зоне запрещено.

«По информации Кировского филиала АО «Апатит», 18 мая с 14.00 до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге №7», - сообщили в ведомстве.

Жителей просят не посещать необорудованные склоны и предостеречь от этого других, а при посещении горнолыжных трасс уточнить информацию о безопасности нахождения на оборудованных склонах.

