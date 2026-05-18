«А вокруг - головы». Пляж в Териберке стал жутким

Пляж в Териберке оказался усеян головами трески. Фото: администрация Кольского округа

Каждую весну берега в Териберке начинают напоминать картину как из фильмов ужасов. Начинается активный лов трески, и рыбаки, шкеря рыбу, оставляют головы где попало: кто на суше, кто выбрасывает в море, хотя приливом остатки все равно прибивает к берегу.

На днях пляж в селе, где так любят гулять туристы, оказался буквально усеян тресковыми головами. Картина неприятная: ты смотришь на них, они - на тебя. Но есть и более опасная вещь, чем неэстетичный вид. Головы быстро гниют, и своим запахом привлекают голодных после зимней спячки медведей.

На минувших выходных в Териберке администрация Кольского округа организовала уборку - пляж очистили от рыбных отходов.

«В ней приняли участие пять человек, собрано 20 мешков рыбьих голов. Выражаю благодарность сотрудникам за оперативное решение вопроса, связанного с экологической безопасностью», - рассказал глава Кольского округа Александр Лихолат.

Как писала ранее «КП»-Мурманск», в Териберке есть места, куда головы трески можно сдать бесплатно. Но многие рыбаки ленятся везти отходы. Меж тем головы нельзя назвать простым мусором. В них есть языки, которые считаются деликатесом, также из остатков можно сделать рыбную муку.

