В центре «Родина» стартует летняя образовательная резиденция для детей

В мурманском Центре научно технологического творчества «Родина» откроют летнюю резиденцию для детей и подростков от 9 до 16 лет. Всего будет три образовательных трека, посвященных технологиям, творчеству и современным профессиям.

Для детей 9–11 лет - направление «Цифровой город: архитектура и AR-пространства». Участники будут создавать виртуальные миры и собственные творческие проекты.

Подростки 12–14 лет смогут пройти трек «Фабрика идей. Путь разработчика», где познакомятся с программированием, дизайном и созданием технологических решений.

Для ребят 15–16 лет организуют направление «Мультимедиа искусство, звук и технологии». Участников научат создавать мультимедийные проекты и работать со звуком, изображением и интерактивными форматами.

«В программе - знакомство с лабораториями центра, командная работа, развитие критического мышления, а также активный отдых: квесты, спортивные игры, творческие встречи и тренинги по актерскому мастерству», - сообщили в Центре «Родина».

Смены для младшей группы пройдут с 1 по 14 июня, для подростков 12–16 лет - с 8 по 21 июня. Участие в резиденции платное.

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия

