Жительница Мурманской области пыталась сорвать развод с мужем порчей паспорта

На допросе северянка признала вину и объяснила свои действия нежеланием разводиться. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница Североморска попала под уголовное дело, пытаясь удержать возлюбленного необычным способом. Женщина вырвала из паспорта мужа страницу со штампом о браке, после чего тот пошел в полицию.

Выяснилось, что супруги поссорились в коммунальной квартире, где проживали вместе. Причиной конфликта стало желание мужчины расторгнуть брак.

«30-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила помешать оформлению развода. Она достала из куртки мужа паспорт и вырвала страницу со сведениями о семейном положении, рассчитывая, что супруг не сможет обратиться в ЗАГС», - сообщили в УМВД региона.

Подозреваемую задержали, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. На допросе северянка признала вину и объяснила свои действия нежеланием разводиться.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов». Ей грозит до трех месяцев ареста.

