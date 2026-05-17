В Кольском округе ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Пока уровень воды остается безопасным. Фото: vk.com/akolr51

В нескольких населенных пунктах Кольского округа ввели режим повышенной готовности из-за подъема воды в реке Кола. Решение действует с 15 мая.

Как сообщил глава администрации Кольский округ Александр Лихолат, ситуация с весенним половодьем находится на особом контроле из-за обильных дождей.

«Режим «Повышенная готовность» введен в Кильдинстрое, Зверосовхозе, железнодорожной станции Лопарская, а также в дачных товариществах «Профснаб», «Кильдинское» и садовом товариществе «Сельский строитель», - отметил глава округа.

По данным мурманского гидрометцентра, за последние сутки зафиксирован незначительный рост уровня воды в реке Кола. Специалисты уже осмотрели береговую линию в ДНТ «Профснаб», ДНТ «Кильдинское», поселке Кильдинстрой, а также район улицы Набережной и приюта «Берегиня».

Пока уровень воды остается безопасным. На местах подготовлены мешки с песком и другие необходимые материалы на случай подтоплений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru