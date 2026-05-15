Пик половодья в Мурманской области ожидается 18–19 мая

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

В Мурманской области готовятся к пику весеннего половодья. По поручению губернатора Андрея Чибиса ситуация находится на особом контроле. В ближайшие дни синоптики прогнозируют сильные дожди: ожидается, что максимальные уровни воды придутся на 18-19 мая.

«В Мурманске постоянно следят за уровнем воды в озере Большом и реке Роста. В выходные контроль усилят с видеофиксацией», - сообщили в оперштабе региона.

В Коле уровень воды составляет 229 мм. Это норма для этого периода, но из-за затяжных дождей вода может начать подниматься.

В Кильдинстрое заготовили мешки с песком для укрепления дамбы. В ДНТ «Профснаб» возможно некритичное подтопление - там установили водоотвод, который отводит воду со склона в реку. В ДНТ «Кильдинское» ситуация в норме.

Мэрии Кольского округа поручено заготовить мешки с песком для жителей, которые можно будет взять при необходимости. Тщательному контролю подвергается не только река Кола, но и другие водоемы в зонах возможного подтопления: регулярно измеряется уровень воды, проверяются дренажные сооружения, очищаются прибрежные зоны.

