В Териберке 30 мая пройдет Большой Арктический субботник

По всем вопросам можно обращаться в отдел экологического просвещения Дирекции ООПТ по телефону +7 (921) 044-67-30.

В Териберке 30 мая состоится Большой Арктический субботник. Уборка затронет территорию села и природного парка, сообщили в Дирекции ООПТ Мурманской области.

Мероприятие начнется в 11.00. Регистрация для волонтеров открыта на платформе «Добро.ру». Участникам, которые планируют приехать в Териберку на личном или корпоративном транспорте, нужно выбрать вакансию «Волонтер заповедника».

Волонткры, которым потребуется трансфер из Мурманска, подают заявку на вакансию «Участник субботника». Она доступна для добровольцев старше 18 лет. Количество мест ограничено.

По всем вопросам можно обращаться в отдел экологического просвещения Дирекции ООПТ по телефону +7 (921) 044-67-30.

