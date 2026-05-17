Жительнице Североморска заменили исправительные работы на колонию за кражу

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

В Североморске суд заменил исправительные работы на реальное лишение свободы 49-летней местной жительнице. Женщину осудили по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ за кражу с банковского счета.

Первоначально северянке назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, однако осужденная решила не исполнять наказание.

«Она не выходила на обязательные работы, скрылась от контроля инспекции, а потом исчезла. По месту жительства ее не нашли, начался розыск», - сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура поддержала представление УФСИН о замене наказания на более суровое. Суд согласился. Неотбытую часть исправительных работ заменили лишением свободы на 1 месяц и 27 дней. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.

