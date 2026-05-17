Жителей Мурманска приглашают на вечер романсов Вертинского

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

В Мурманске пройдет вечер памяти эстрадного артиста Александра Вертинского (6+). Мероприятие пройдет 19 мая в Центре современного искусства «Сопки 21А».

Гостям расскажут о жизни и творчестве русского и советского эстрадного артиста, поэта, композитора и актера Александр Вертинский, чьи романсы и сегодня остаются популярными у слушателей.

«В программе вечера прозвучат известные произведения Вертинского в исполнении актера театральной студии «Феникс» Кирилла Данченко. Музыкальное сопровождение подготовит студент Мурманского колледжа искусств Егор Кабанов», - сообщают организаторы.

Также зрителям покажут старые фотографии, познакомят с мемуарами артиста и воспоминаниями его современников.

Вечер памяти начнется в 19.00 в зрительном зале Центра современного искусства.

