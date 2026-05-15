В Мурманской области с 20 мая начнут отключать отопление

Основанием для отключения стала устойчивая теплая погода: среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов больше пяти дней подряд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области подходит к концу отопительный сезон. Отопление в ряде муниципалитетов планируют отключать уже с 20 мая.

Основанием для этого стала устойчивая теплая погода: среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов больше пяти дней подряд. При этом точные даты отключения отопления каждый муниципалитет определяет самостоятельно - с учетом погодных условий и состояния коммунальной инфраструктуры.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа отметила, что сразу после завершения отопительного сезона в регионе начнется подготовка к следующей зиме.

«В межотопительный период муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации проведут плановые и ремонтные работы на объектах теплоснабжения. В этом году объем работ будет большим. Подготовка в Сафоново уже полностью завершена, а в Печенге и Мурманске бригады готовы приступить к работам», - подчеркнула министр.

Напомним: опубликован полный график отключения горячей воды летом 2026 года в Мурманске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru