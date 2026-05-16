Эксперты рассказали, грозит ли Баренцевому морю мораторий на треску

Эксперты отмечают, что так как ситуация с треской тревожная, принимать меры нужно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Северном рыбохозяйственном бассейне сокращаются запасы промысловых рыб и общий допустимый улов (ОДУ). В частности, сложная ситуация сложилась по треске: показатели в 1,9 раза ниже, чем в 2023 году.

Звучат опасения, что треска, которая столь привычна на столах северян, станет деликатесом: ловить ее будут или очень мало, или вообще введут мораторий.

Впрочем, пока на такой кардинальный шаг никто не решается.

«Учитывая, что на практике за всю историю промысла северо-восточной атлантической трески мораторий никогда не устанавливался, можно предполагать, что регулирования через изменения ОДУ будет достаточно для будущего роста ее запасов», - рассказали «АиФ-Мурманск» в Росрыболовстве.

При этом эксперты отмечают, что так как ситуация с треской тревожная, принимать меры нужно. Например, нарастить работу ученых, которые оценивают промысловые запасы.

