В Роспотребнадзоре Мурманской области рассказали о первой помощи при укусе бешеным животным

Вакцинация - единственный эффективный способ предотвратить болезнь.

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области напомнили, как действовать при укусе животного, который заражен бешенством. Бешенство - особо опасное вирусное заболевание, которое регистрируется круглый год, сообщили в ведомстве.

Заразиться можно не только от укуса, но и при оцарапывании, ослюнении зверем поврежденной кожи или слизистых. Также при снятии шкур и разделке туш без перчаток, если на руках есть ранки. Основные переносчики - собаки, кошки, волки, лисы и летучие мыши.

«Если вас укусило животное, нужно немедленно промыть рану под проточной водой с мылом в течение 10 минут. Затем в кратчайшие сроки обратиться к врачу», - сообщили в ведомстве.

Вакцинация - единственный эффективный способ предотвратить болезнь. Антирабическую вакцину вводят шесть раз по схеме: в день обращения, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й день. При необходимости однократно вводят антирабический иммуноглобулин.

