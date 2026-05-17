В Мурманской области после зимовки проснулись травяные лягушки

В южных районах Кольского полуострова травяные лягушки выходят с зимовки, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше +5. Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области после зимней спячки начали просыпаться травяные лягушки. Земноводное заметили в начале мая в районе Алакуртти, рассказали в Кандалакшском заповеднике.

«Лягушка блаженствовала в небольшой лужице недалеко от водопадов и будто грелась в солнечных лучах. Наше появление ее спугнуло, и она спряталась поглубже под камень. Мы наговорили ей комплиментов и поспешили уйти, чтобы больше не тревожить», - поделилась с заповедником Катерина Михеева.

В южных районах Кольского полуострова травяные лягушки выходят с зимовки, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше +5. Средняя многолетняя дата - 11 мая. Но в этом году весна ранняя, поэтому земноводные появились чуть раньше.

В ближайшие дни лягушки начнут откладывать икру. Иногда они делают это даже в лужах, которые оттаяли только с одной стороны.

