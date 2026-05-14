В Мурманской области начался ремонт дороги на «Серебрянке»

Движение на время ремонта не перекрывают - все делают на одной половине проезжей части. Фото: Антон ЗАБИРОВ.

В Мурманской области продолжают обновлять региональную дорожную сеть. Так, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начался ремонт на трассе Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами.

Работы пройдут на двух участках с 0 по 13 километр. Общая протяженность отремонтированного полотна составит 7 километров.

«Сейчас на объекте завершили подготовку: установили временные дорожные знаки и информационные щиты. Подрядчик приступил к активной фазе. На первом участке уже расчистили полосу отвода от кустарника и начали срезку старого покрытия методом холодного фрезерования», - сообщили в минтрансе региона.

Помимо восстановления дороги, рабочие спланируют обочины автогрейдером и нанесут горизонтальную разметку. Движение на время ремонта не перекрывают - все делают на одной половине проезжей части.

К слову, на «Серебрянке» работы ведутся не только на дороге, но и на мостах через ручей и реку Териберка.

