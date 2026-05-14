Рекорд за рекордом: «мощный» апрель буровзрывного цеха

17 апреля буровой участок работал с особой эффективностью. Смены под руководством горных мастеров Романа Викторовича Сёмкина и Дмитрия Станиславовича Муханова забурили 7825,8 погонного метра за сутки. Причем, только за смену с 17 на 18 апреля команда Романа Викторовича прошла 4765 погонных метров. Это абсолютный рекорд сменной производительности бурового участка за всю историю Ковдорского ГОКа.

Также еще один рекорд был установлен работниками буровзрывного цеха по итогам месяца – 160 812 погонных метров при плане 136 188. Это лучший показатель за всю историю комбината. Прежнее достижение – 137 230 погонных метров – держалось с мая 2025 года.

По количеству взорванной горной массы апрель тоже оказался очень «сильным». При плане 2 860 кубометров факт составил 3 174,1. Это - не абсолютный рекорд, но один из самых высоких показателей за последнее время. В июле 2025 года было взорвано 3 215,2 кубического метра.

Сотрудники буровзрывного цеха Ковдорского ГОКа доказали, что планы – это не «потолок», а только ориентир для движения вверх. И пусть абсолютный рекорд по взрывам остался пока за прошлым годом, текущие достижения говорят о главном – команда готова работать на результат и постоянно расти.