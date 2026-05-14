В 2026 году в Мурманской области планируют отремонтировать 1,5 тысячи подъездов

В первом квартале управляющие компании уже отремонтировали 194 подъезда. Еще 15 в этом году обновят по программе «На Севере – твой проект».

В Мурманской области управляющие компании продолжают ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Итоги и планы озвучила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Элина Акулова.

В 2025 году управляющие компании по предписаниям министерства отремонтировали: кровли в 503 домах, межпанельные швы в 802 домах, инженерные системы водоснабжения и водоотведения в 956 домах, 291 подъезд в 286 домах.

«Ремонт продолжается и в 2026 году. Обновлены крыши в 71 доме, межпанельные швы - в 121, инженерные системы - в 144. Отремонтировано 93 подъезда в 85 домах», - сообщила Элина Акулова.

В планах на 2026 год - ремонт 1 500 подъездов. В первом квартале управляющие компании уже отремонтировали 194. Еще 15 подъездов в этом году обновят по программе «На Севере – твой проект».

