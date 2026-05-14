Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 10:07

В Мурманской области открылись восемь зон для любительского лова краба

В Баренцевом море открыли сезон крабового сафари
Наталья ЛОБАНОВА
Ширина панциря камчатского краба без учета шипов должна составлять не менее 15 сантиметров.

Ширина панциря камчатского краба без учета шипов должна составлять не менее 15 сантиметров.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области с 1 мая стартовал сезон любительского рыболовства камчатского краба. Жители и туристы смогут отправиться на крабовое сафари до декабря 2026 года.

«Для любительского лова открыты восемь специальных участков в Баренцевом море. Они расположены в губе Териберской, Святоносском заливе, районе мыса Ярнышный, острова Малый Олений, губы Медвежья, а также в районе бухты Долгая Щель и бухты Малонемецкая Западная», - сообщили в ТИЦ региона.

Для крабовой рыбалки нужно оформить путевку, иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы на право управления судном.

Добывать разрешено только крабов промыслового размера. Ширина панциря камчатского краба без учета шипов должна составлять не менее 15 сантиметров.

Подробные условия любительского рыболовства и информацию о крабовом сафари можно узнать на туристическом портале Мурманской области.