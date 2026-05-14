В Мурманской области открылись восемь зон для любительского лова краба

В Мурманской области с 1 мая стартовал сезон любительского рыболовства камчатского краба. Жители и туристы смогут отправиться на крабовое сафари до декабря 2026 года.

«Для любительского лова открыты восемь специальных участков в Баренцевом море. Они расположены в губе Териберской, Святоносском заливе, районе мыса Ярнышный, острова Малый Олений, губы Медвежья, а также в районе бухты Долгая Щель и бухты Малонемецкая Западная», - сообщили в ТИЦ региона.

Для крабовой рыбалки нужно оформить путевку, иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы на право управления судном.

Добывать разрешено только крабов промыслового размера. Ширина панциря камчатского краба без учета шипов должна составлять не менее 15 сантиметров.

Подробные условия любительского рыболовства и информацию о крабовом сафари можно узнать на туристическом портале Мурманской области.