МЧС Мурманской области: Адреса укрытия при угрозах - это гостайна

В Мурманской области регулярно проходят проверки системы оповещения в случае ЧС, в последний раз сирены звучали 13 мая. Но при этом большинство северян не знают адреса укрытий, если придет настоящая беда. Почему такие сведения не публичны, объяснили в МЧС региона.

Всего в Мурманской области создано около 600 защитных сооружений гражданской обороны, порядка 100 из них находятся в областном центре. Вместимость укрытий разная: есть те, что рассчитаны на менее чем 150 человек, и такие, что примут 600 человек. При этом сведения о их месторасположении содержат государственную тайну.

«Защитные сооружения гражданской обороны, согласно нормативным документам, предназначены для сотрудников организаций и предприятий, которые продолжают свою деятельность в условиях военного времени. Организации самостоятельно содержат эти сооружения, проводят там ремонты, испытания защитных свойств — в первую очередь на герметизацию и вентиляцию», - рассказала «АиФ–Мурманск» рассказала начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения ГУ МЧС России по Мурманской области подполковник внутренней службы Татьяна Захарова.

Каждые три года укрытия должны проверяться на предмет достойных условий содержания.

Как же северянам узнать, где находятся безопасные места: Часто укрытия находятся в подвалах, и адрес ближайшего подскажут в отделе ГО ЧС в вашем муниципалитете.

