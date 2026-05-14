Федор Бондарчук похвалил организацию съемок в Мурманской области

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук высоко оценил организацию киносъемок в Мурманской области. Об этом он рассказал на форуме «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу».

По словам Бондарчука, работа в Арктике связана с трудностями, однако их компенсируют уникальные пейзажи и атмосфера региона.

«Такую фактуру ты не найдешь больше нигде», - отметил режиссер.

Он также рассказал, что во время съемок проекта «Челюскин. Первые» помощь съемочной группе оказывали власти Мурманской области, Чукотки и Архангельской области. В частности, речь шла о расчистке дорог от снега и содействии в организации съемочного процесса.

