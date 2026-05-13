Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 9:16

В Мурманской области за неделю зарегистрировали 4,3 тысячи случаев ОРВИ и гриппа

В Мурманской области чаще всего подхватывают респираторные инфекции школьники
Наталья ЛОБАНОВА
При исследованиях биоматериала у больных выявляют как единичные вирусы гриппа, так и возбудителей других заболеваний.

При исследованиях биоматериала у больных выявляют как единичные вирусы гриппа, так и возбудителей других заболеваний.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает следить за ситуацией с респираторными вирусными инфекциями. Так, на неделе с 4 по 10 мая в регионе зарегистрировали 4382 случая заболевания ОРВИ и гриппом.

«Доля детского населения среди заболевших составила 44,7%. В основном болеют дети от трех до шести лет (26,7%) и школьники (53%)», - отметили в ведомстве.

При исследованиях биоматериала у больных выявляют как единичные вирусы гриппа, так и возбудителей других заболеваний. Среди вирусов гриппа по-прежнему преобладает грипп А.

Также за неделю зарегистрировали восемь случаев ковида. Показатель заболеваемости коронавирусом составил 1,2 на 100 тысяч населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru