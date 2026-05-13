В Мурманской области за неделю зарегистрировали 4,3 тысячи случаев ОРВИ и гриппа

При исследованиях биоматериала у больных выявляют как единичные вирусы гриппа, так и возбудителей других заболеваний.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает следить за ситуацией с респираторными вирусными инфекциями. Так, на неделе с 4 по 10 мая в регионе зарегистрировали 4382 случая заболевания ОРВИ и гриппом.

«Доля детского населения среди заболевших составила 44,7%. В основном болеют дети от трех до шести лет (26,7%) и школьники (53%)», - отметили в ведомстве.

При исследованиях биоматериала у больных выявляют как единичные вирусы гриппа, так и возбудителей других заболеваний. Среди вирусов гриппа по-прежнему преобладает грипп А.

Также за неделю зарегистрировали восемь случаев ковида. Показатель заболеваемости коронавирусом составил 1,2 на 100 тысяч населения.

