В Мурманской области возбудили около 100 дел в отношении хозяев животных

Во время проверок приютов специалисты выявили нарушения в работе нескольких организаций. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Мурманской области с начала 2026 года возбудили около 100 административных дел из-за нарушений правил содержания животных. Промежуточные итоги контрольной работы подвел региональный комитет по ветеринарии.

«Большинство нарушений связано с выгулом собак без поводков и сопровождения, нахождением животных в запрещенных местах, а также нападениями питомцев на людей и порчей имущества. Также к административной ответственности привлечен один из жителей региона за жестокое обращение с животным», - сообщили в комитете.

Во время проверок приютов специалисты выявили нарушения в работе нескольких организаций. Речь идет о ненадлежащем учете животных, отсутствии дезинфекции и необходимых помещений. Предостережения получили «Атлант», «Созвездие друзей», «Территория добра» и ММБУ «ЦСЖ».

Также в регионе начались обязательные профилактические визиты для организаций, работающих с животными.

