В Мурманской области 13 мая проверят систему оповещения населения

В Мурманской области в среду, 13 мая, проверят систему оповещения населения. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Это будет дополнительная комплексная проверка работоспособности региональной и муниципальных систем. Она нужна, чтобы оценить готовность к оповещению граждан в случае угрозы возникновения ЧС природного или техногенного характера.

«С 10.20 до 10.25 на территории всех муниципалитетов Мурманской области планируется кратковременный запуск электросирен», - отметили в ведомстве.

Северян просят соблюдать спокойствие.

