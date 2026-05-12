Более 570 крыш отремонтировали в Мурманской области за два года

В Мурманской области обсудили чувствительный для многих северян вопрос - работу управляющих компаний. Всего в регионе действует 156 организаций. Ранее была создана специальная рабочая группа под руководством замгубернатора Ольги Вовк. На ней с участием сотрудников прокуратуры разбирают проблемные вопросы, превентивные меры и работу по предписаниям.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, это необходимо, чтобы работа УК была прозрачной, а права жителей - надежно защищены. Благодаря этой работе уже создан прецедент, когда за ненадлежащее управление жилфондом ответственных лиц привлекли к уголовной ответственности.

Есть и хорошие результаты. В 2025 году исполнили 93% всех выданных предписаний. А всего за 2025–2026 годы отремонтировали кровли более чем в 570 домах и привели в порядок межпанельные швы более чем в 920 домах.

«Очевидно, что проблемные вопросы еще есть. Для каждого человека важно, чтобы он видел чистоту и порядок, а при возникновении сбоев оперативно получал обратную связь, независимо от того, к какой УК относится его дом», - подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что в регионе работает единая линия ЖКХ. Звонить можно по номерам 0051 и 8 (800) 444-0051.

