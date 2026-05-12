Экс-представителя правительства Мурманской области обвиняют в выводе из РФ 1 млрд рублей

В Москве арестовали бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна. Его обвиняют в хищении бюджетных средств и незаконном выводе за границу 1 млрд рублей. Вместе с ним под стражей оказался мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян - учредитель 11 компаний.

По версии следствия, не позднее 2022 года Баблумян создал организованную преступную группу для хищения денег, в том числе из бюджета Мурманской области, и вывода их за рубеж через подконтрольные юрлица. Ему инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также три эпизода по пункту «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ - валютные операции по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Бизнесмен Оганес Шанкоян, по данным следствия, отвечал за бесперебойную работу подконтрольных фирм, их участие в госзакупках и заключение контрактов с учреждениями Мурманской области. Через них он обеспечивал вывод денег за границу.

Один из эпизодов связан с государственным контрактом на 132,7 млн рублей.

«Деньги предназначались на строительство в Мурманске «Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». Контракт заключили с подконтрольной Шанкояну фирмой ООО «Северстрой». Компания получила аванс 38,8 млн рублей, однако работы так и не выполнила. Средства заказчику не вернули», -сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Другой эпизод - вывод средств через Киргизию. Баблумян, как установило следствие, придумал схему с договорами займов и поставок. В 2022 году компания «Звезда моряка» (Шанкояна) заключила договор займа с киргизской фирмой на 20 млн рублей. Под видом процентов и возврата займа за два года перевели около 26 млн. При этом директор киргизской компании фактически не исполнял обязанностей и не подписывал документы .

Еще одна схема - договор поставки техники между ООО «Аквариум» и киргизской фирмой. Под видом авансов с 2023 по 2025 год перевели почти миллиард рублей. Никаких поставок в Россию не было.

Обоих фигурантов взяли под стражу решением Мещанского суда Москвы.

