Заглядывал в окна первого этажа. В Апатитах лось разгуливал по двору

На днях Госавтоинспекция Мурманской области предупредила водителей, что поступают сообщения о лосях на дорогах, и стоит быть осторожнее. Но оказалось, что встретить сохатого можно и... во дворе.
Именно такую картину наблюдали жители Апатитов. Там лось забежал во двор, стал бегать рядом с припаркованными машинами и... даже попытался заглянуть в окна первого этажа.
Видео: Людмила Бешенкова / Вести Мурман / vk.com/vesti_murman
После животное продолжило прогулку по городу, его видели на улице Дзержинского, проспекте Сидоренко и даже у железнодорожного вокзала. Чудом во время его быстрого бега никто не пострадал.
Апатитчане сразу передали информацию о сохатом в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.
