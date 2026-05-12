Заглядывал в окна первого этажа. В Апатитах лось разгуливал по двору

Фото: Кадр из видео / Людмила Бешенкова / Вести Мурман / vk.com/vesti_murman

На днях Госавтоинспекция Мурманской области предупредила водителей, что поступают сообщения о лосях на дорогах, и стоит быть осторожнее. Но оказалось, что встретить сохатого можно и... во дворе.

Именно такую картину наблюдали жители Апатитов. Там лось забежал во двор, стал бегать рядом с припаркованными машинами и... даже попытался заглянуть в окна первого этажа.

После животное продолжило прогулку по городу, его видели на улице Дзержинского, проспекте Сидоренко и даже у железнодорожного вокзала. Чудом во время его быстрого бега никто не пострадал.

Апатитчане сразу передали информацию о сохатом в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

