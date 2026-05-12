Под влиянием минутного порыва. Пьяный сотрудник автосервиса в Мурманской области катался на чужой машине

Северянин попал под уголовную статью по части 1 статьи 166 УК РФ об угоне (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Фото: Кадр из видео / УМВД по Мурманской области

До пяти лет лишения свободы грозит 28-летнему автослесарю - сотруднику автосервиса в Полярных Зорях, который пьяным катался на чужой машине. Мужчину за рулем Volkswagen Transporter остановили сотрудники ДПС на улице Кошица.

«Задержанный пояснил, что употреблял спиртные напитки после рабочего дня. В состоянии алкогольного опьянения он заметил автомобиль владельца мастерской, ключи от которого остались в замке зажигания, и под влиянием минутного порыва решил прокатиться по городу», - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Видео: УМВД по Мурманской области Пьяный сотрудник автосервиса в Мурманской области катался на чужой машине

Но опасное вождение мужчины заметили сотрудники Госавтоинспекции, а во время проверки выяснилось, что у водителя нет документов на машину.

Северянин попал под уголовную статью по части 1 статьи 166 УК РФ об угоне (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

