У побережья Кольского полуострова снова заметили кита, которого спасали в 2024 году

У побережья Мурманской области снова заметили кита Станислава. Фото: Антон ЗАБИРОВ / Татьяна Ефремова / arcticdiscovery.org

У побережья Мурманской области снова заметили кита Станислава. Того самого, что стал первым горбатым китом, спасенным в России.

«Вчера (10 мая. - Ред.) мы с Татьяной Ефремовой решили выйти в море на поиск китов, прошли на моей лодке почти 300 километров и нашли первого в этом году горбатого кита, я сфотографировал его хвост, и мы сразу узнали его! Я для верности сравнил с прошлыми фотографиями, это он – Станислав! Нашей радости не было предела. Татьяна Ефремова это человек, благодаря которому в 2024 году была организована операция по спасению Станислава», - рассказал гид и фотограф Антон Чайко в своем паблике «Мурманский берег».

Весной 2024 года у побережья Кольского полуострова рядом с Териберкой заметили краснокнижного горбатого кита, который запутался в рыболовных снастях. Если бы их оставили на его теле, то Станислав мог бы погибнуть. Тогда впервые в России провели уникальную сложнейшую операцию по спасению животного. Как это было, читайте в спецматериале «КП»-Мурманск».

