На обновление мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья» в Мурманске выделили 900 млн рублей

После празднования Дня Победы специалисты постепенно начнут приводить мемориал в порядок. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске впервые за более чем 50 лет отреставрируют мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья». Легендарный памятник, который жители ласково называют «Алеша», ждут масштабные работы. О старте реставрации объявил губернатор Андрей Чибис на торжественном митинге в честь 81-й годовщины Победы.

«Это не просто монумент. Для Мурманска, для всего Кольского Заполярья он стал символом мужества, стойкости и памяти о людях, которые защитили Север и не дали врагу пройти дальше», - подчеркнул губернатор.

Президент России поддержал решение о проведении работ. Из федерального бюджета выделена субсидия в 901,7 млн рублей. Итоги конкурса подведены, подрядчика выбрали. После празднования Дня Победы специалисты постепенно начнут приводить мемориал в порядок. Дополнительно планируется благоустроить и прилегающую территорию.

«Для Мурманской области это по-настоящему важное и очень эмоциональное событие. Работа предстоит сложнейшая и требует максимально бережного подхода. Наш Алеша - по сути, второй по высоте после памятника "Родина-мать зовет!". И для всех нас крайне важно сохранить его таким же величественным и сильным для будущих поколений», - отметил Андрей Чибис.

Мемориал - объект культурного наследия, поэтому к реставрации предъявляются особые требования. Летом 2026 года подрядчик приступит к первому этапу работ. Специалисты проведут санацию объекта, а также комплекс натурных и лабораторных исследований. Это нужно для подготовки материалов и выбора технологий реставрации.

