В Мурманской области 9 Мая ограничат работу мобильного интернета

Операторы связи рекомендуют абонентам пользоваться Wi-Fi сетью.

9 Мая, в День Победы, в Мурманской области ограничат доступ к мобильному интернету. Как сообщили в оперштабе региона, это связано с обеспечением безопасности населения.

Операторы связи рекомендуют абонентам пользоваться Wi-Fi сетью. А также уведомляют о том, что звонки будут работать без ограничений.

Напомним: в Мурманске опубликовали подробную программу празднования Дня Победы 9 Мая 2026 года. Северян и гостей города ждет насыщенный день: парад, «Бессмертный полк», концерты, выставки и, конечно, праздничный салют.

