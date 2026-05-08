На новый сезон любительского лова краба в Мурманской области выделили 180 тонн

1 мая в Мурманской области стартовал любительский сезон ловли камчатского краба, который продлится до 31 декабря.

«Квота на этот год - 180 тонн», - рассказали в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Лов разрешен только на специализированных участках в акватории Баренцева моря, которых восемь: три в губе Териберской, Святоносский залив, мыс Ярнышный, остров Малый Олений, губа Медвежья, бухта Долгая Щель – бухта Малонемецкая Западная.

Для того, чтобы попробовать любительский лов, надо купить путевку (их стоимость начинается от 1000 рублей на особь).

