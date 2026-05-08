НовостиОбщество8 мая 2026 14:59

На новый сезон любительского лова краба в Мурманской области выделили 180 тонн

В Мурманской области стартовал сезон любительского лова камчатского краба
Ника СВЕТЛОВА
Для того, чтобы попробовать любительский лов, надо купить путевку (их стоимость начинается от 1000 рублей на особь).

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

1 мая в Мурманской области стартовал любительский сезон ловли камчатского краба, который продлится до 31 декабря.

«Квота на этот год - 180 тонн», - рассказали в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Лов разрешен только на специализированных участках в акватории Баренцева моря, которых восемь: три в губе Териберской, Святоносский залив, мыс Ярнышный, остров Малый Олений, губа Медвежья, бухта Долгая Щель – бухта Малонемецкая Западная.

Напомним: минарктики назвало самые популярные участки для любительского краба в Мурманской области.

