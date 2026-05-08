В холодильнике только то, что даст лес. Инвалид Чеченской кампании в Мурманской области может потерять единственное жилье

50-летний Игорь Петровский из Мурманской области - ветеран боевых действий, инвалид II группы - после Чеченской кампании ходит на протезах. Мужчина может оказаться бездомным: у него отсудили единственное жилье - однокомнатную квартиру в Мурмашах.

В свое время Игорь взял несколько кредитов на более чем полмиллиона рублей. По-другому он поступить не мог, ведь вынужден жить, постоянно принимая дорогое лекарство. В 2022 году бесплатные поставки застопорились, и мужчине пришлось за свой счет приобретать медикамент.

С выплатой по кредитам северянин не справился: на работу его не берут из-за инвалидности, а скромная социальная пенсия составляет всего 21 тысячу рублей. Львиная доля уходит на частичную оплату коммуналки, связь и лекарства.

«На жизнь почти ничего не остается — около 2 тысяч рублей. Я ловлю рыбу на реке, иногда продаю улов, чтобы купить хлеб. В холодильнике у меня только рыба, грибы и ягоды. Никому я не нужен, а теперь у меня пытаются отобрать и жилье», - рассказал Игорь Петровский «АиФ-Мурманск».

Дело в том, что из-за долгов его квартиру выкупили риэлторы. Уже четыре года мужчина пытается доказать, что сделка была незаконной, но пока безуспешно, хотя прокуратура доказала, что были совершены мошеннические действия в особо крупном размере. Очередное судебное заседание назначено на 20 мая.

