В Североморске подросток сломал ногу из-за отсутствующей ступеньки лестницы

Североморский районный суд удовлетворил иск к Городскому центру ЖКХ Североморска. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Североморский районный суд удовлетворил иск к Городскому центру ЖКХ Североморска. Поводом к нему стала серьезная травма, которую получил ребенок на разрушенной лестнице флотской столицы в октябре 2025 года.

«Подросток шел утром на остановку и оступился на скользкой лестнице между улицами Комсомольской и Флотских Строителей — нога попала в место отсутствующей ступени. Закрытый перелом стопы, гипс, костыли, пропуск занятий», - рассказал юрист Иван Шеин.

Он уточнил, что Городской центр свою вину не признавал, посчитав, что в аварийном состоянии лестницы виноват подрядчик, который работает по муниципальному контракту. Но суд постановил, что вина лежит все же на том, на чьем балансе находится объект. Поэтому теперь учреждение должно выплатит 200 тысяч пострадавшему ребенку в качестве компенсации морального вреда и еще 40 тысяч - его матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru