В Мурманской области из-за теплой весны раньше срока начали летать бабочки

В Мурманской области весна выдалась теплой, и жители региона уже начали встречать бабочек. Одну из них заметили 2 мая у реки Титовка, сообщили в Кандалакшском заповеднике.
Пойманную в объектив чешуекрылую там опознали - это весенница березовая. Вид известен ранним лётом: появляется весной одной из первых. Бабочки активны днем, пьют сок деревьев, а гусеницы питаются сережками и листьями березы.
«В Мурманской области они обычны, но немногочисленны. Это лесной вид поэтому в населенных пунктах почти не встречаются», - отметили в заповеднике.
Энтомолог Елена Шутова пояснила, что обычно первыми появляются виды, которые зимуют во взрослой стадии. Поэтому в городе во время оттепелей крапивниц можно встретить даже в марте. Но этой весной график полетел кувырком.
«В апреле мы уже встречали и крапивниц, и лимонниц, и траурниц. Благодаря необычно теплой весне начали летать и бабочки, которые зимуют на стадии куколки. 2 мая я видела голубянку крушинную и пестрокрыльницу. Обычно они появляются в конце мая или начале июня», - отметила специалист.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru