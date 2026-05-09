В Мурманской области из-за теплой весны раньше срока начали летать бабочки

Фото: ФГБУ Кандалакшский природный заповедник / vk.com/clubzapovedkand

В Мурманской области весна выдалась теплой, и жители региона уже начали встречать бабочек. Одну из них заметили 2 мая у реки Титовка, сообщили в Кандалакшском заповеднике.

Пойманную в объектив чешуекрылую там опознали - это весенница березовая. Вид известен ранним лётом: появляется весной одной из первых. Бабочки активны днем, пьют сок деревьев, а гусеницы питаются сережками и листьями березы.

«В Мурманской области они обычны, но немногочисленны. Это лесной вид поэтому в населенных пунктах почти не встречаются», - отметили в заповеднике.

Энтомолог Елена Шутова пояснила, что обычно первыми появляются виды, которые зимуют во взрослой стадии. Поэтому в городе во время оттепелей крапивниц можно встретить даже в марте. Но этой весной график полетел кувырком.

«В апреле мы уже встречали и крапивниц, и лимонниц, и траурниц. Благодаря необычно теплой весне начали летать и бабочки, которые зимуют на стадии куколки. 2 мая я видела голубянку крушинную и пестрокрыльницу. Обычно они появляются в конце мая или начале июня», - отметила специалист.

