Бесплатный спектакль «Юность, опаленная войной» покажут в Мурманске 10 мая

Постановка посвящена поколению, чьи детство и юность пришлись на годы Великой Отечественной войны. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске 10 мая на сцене Центра современного искусства «Сопки 21А» покажут спектакль «Юность, опаленная войной» (12+). Постановка посвящена поколению, чьи детство и юность пришлись на годы Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года навсегда изменило жизнь советских людей. Через личные истории и воспоминания авторы постановки раскрывают трагедию и стойкость тех, кто прошел через испытания. В основе спектакля - реальные воспоминания жителей Мурманской области о тяжелых военных годах.

Создатели бережно сохранили голоса свидетелей эпохи. На сцене оживают истории детей войны, их взросление среди горя и лишений, работа в тылу, служба в армии и на флоте.

«Юность, опаленная войной» - это не просто театральное представление, а дань уважения поколению победителей. Спектакль приглашает зрителей задуматься о цене мира и о том, как важно хранить свидетельства очевидцев для будущих поколений», - отмечают организаторы.

Вход свободный. Начало 10 мая в 19.00.

