Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды7 мая 2026 10:57

Директор театра Вахтангова назвал экскурсии по Мурманску царскими подарками

Артисты театра Вахтангова побывали на атомном ледоколе «Ленин»
Наталья ЛОБАНОВА
По словам Кирилла Крока, администрация театра организовала для гостей экскурсии по Мурманску и на атомный ледокол «Ленин». Фото: Кирилл Крок / vk.com/kirillkrok

По словам Кирилла Крока, администрация театра организовала для гостей экскурсии по Мурманску и на атомный ледокол «Ленин». Фото: Кирилл Крок / vk.com/kirillkrok

Директор Государственного академического театра им. Вахтангова Кирилл Крок поделился впечатлениями от поездки в Мурманск. Московские артисты сейчас на гастролях в областном центре: на сцене драмтеатра показывают спектакли «Наш класс» (18+), «Амадей» (16+) и «Мадемуазель Нитуш» (16+), а в свободное время знакомятся с городом и историей Кольского Заполярья.

По словам Кирилла Крока, администрация театра организовала для гостей экскурсии по Мурманску и на атомный ледокол «Ленин».

«Конечно, у всех нас было много удивления и радости от возможности побывать на этих экскурсиях, - отметил директор. - Спасибо руководству театра за эту инициативу, за то, что нас так тепло и по-дружески принимают и делают такие, по сути, очень важные, можно сказать, царские подарки».

Гастроли вахтанговцев продолжаются, однако все билеты на спектакли проданы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru