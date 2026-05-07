НовостиПроисшествия7 мая 2026 10:02

Житель Североморска получил срок за взлом сейфов и кражи во время блэкаута

Наталья ЛОБАНОВА
Суд квалифицировал его действия по нескольким статьям УК РФ.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Североморске суд отправил в колонию мужчину, который летом и зимой 2025-2026 годов обчистил несколько магазинов, а во время массового блэкаута пытался взломать сейф и банкомат.

Сначала мужчина забрался в торговую точку индивидуального предпринимателя, вскрыл сейф в кабинете и унес 20 тысяч рублей. В ноябре того же года разжился уже серьезнее, похитив из ювелирного салона больше 450 тысяч.

А в январе 2026 года, когда в области обрушились ЛЭП и случились масштабные перебои с электричеством, решил воспользоваться моментом.

«Сигнализация не работала, и он беспрепятственно проник в сетевой магазин, взломав дверь. Из кассовых аппаратов и сейфа забрал около 90 тысяч. Потом попытался вскрыть специальное оборудование для хранения денег, где лежало еще 1,6 миллиона рублей, но не смог из за высокой технической защищенности устройства», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Следом мужчина взялся за банкомат в том же помещении. Там хранилось больше миллиона. Но и тут фортуна отвернулась: сейф внутри банкомата не поддался.

Северянина задержали, он признал вину и согласился возместить ущерб. Суд квалифицировал его действия по нескольким статьям УК РФ - кражи и покушения на кражи в крупном и особо крупном размере. Жителя приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

