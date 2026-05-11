Найденная в Псковской области медаль помогла найти родственников бойца в Мурманске

Фото: Поисковый отряд «Забытый батальон» / Владимир Бумаков

Весной 2026 года поисковый отряд Псковской области «Забытый батальон» нашел медаль «За Отвагу» советского солдата, погибшего в 1944 году при освобождении Себежа. Добровольцам удалось установить, что она принадлежала Степану Дурягину.

Дальше информация стала раскрываться все больше: Степан Никандрович родился в 1904 году в деревне Захарово Байдаровского сельсовета Никольского района Вологодской области. Был сержантом, командиром отделения пятой стрелковой роты 713 стрелкового полка 171 стрелковой дивизии второго Прибалтийского фронта.

Более того, всего за пять дней участники отряда нашли родственников бойца!

«Его дочери Марии Степановне 84 года, живет в Мурманске. Дождалась весточки от отца. Всем причастным к этому поиску низкий поклон», - рассказал командир отряда Владимир Бумаков.

В отряде уточнили, что в штабном документе указано, что место гибели Дурягина неизвестно.

«Неизвестный боец, которого мы подняли вместе с Дурягиным, был гвардейцем (имел при себе знак Гвардия). Не исключено, что в ходе наступления подразделение Дурягина было придано гвардейцам-танкистам, и Дурягин мог показывать танкисту дорогу или направление для движения техники. Местность для прохода танков там подходящая. Скрытно пробираясь по заросшему кустами руслу ручья наши бойцы попали под огонь немцев и погибли. Недалеко от них лежит еще один боец, его мы поднимем в мае», - уточнили в отряде.

