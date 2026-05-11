В Мурмаске проведут ревизию дорожных знаков

В Мурманске начался сезон дорожных работ, и это создает неудобства для водителей. В том числе становится меньше парковочных мест. В администрации города рассказали, что вместе с Госавтоинспекцией в городе проведут ревизию дорожных знаков, чтобы понять, насколько некоторые из них уместно стоят и не потеряли ли свою актуальность.

Как обратил внимание наш коллега - редактор «Арктического обозревателя» Вячеслав Городецкий, в зону действия некоторых знаков, запрещающих остановку или стоянку, даже попадают парковки у торговых центров.

«Порядок, конечно, надо наводить. Говорить о том, что уберем все знаки, чтобы разрешить парковку, нельзя, но некоторые действительно потеряли свою актуальность», - рассказал глава Мурманска Иван Лебедев.

Напомним: в Мурманске могут появиться платные парковочные места.

