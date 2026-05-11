За пять лет бюджет Мурманской области вырос на 44%

Доходы регионов Арктической зоны РФ за последние пять лет выросли в 1,5 раза. Об этом на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации рассказал губернатор Мурманской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис.

Лидером по увеличению бюджета стал Красноярский край: с 338 миллиарда рублей в 2020 году до 558 миллиардов рублей в 2025 году (+65%). На втором месте идет Ханты-Мансийский АО - 325 и 515 миллиардов рублей соответственно (+59%), на третьем - Республика Саха (Якутия): 275 и 387 миллиардов рублей (+41%).

У Мурманской области прирост составил 44%: если в 2020 году бюджет региона составлял 108 миллиардов рублей, то в 2025-м - 156.

«За последние семь лет валовой региональный продукт на душу населения вырос в 2,3 раза, - регион вышел на 10 место в стране. По средней заработной плате область также занимает 10 место. В рамках реализуемых проектов создано около 9 700 рабочих мест. По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Мурманская область занимает 11 место в России и второе место в Северо-Западном федеральном округе», - рассказал Андрей Чибис.

