В Мурманске началась дорожная кампания, а это означает временные неудобства для водителей. Некоторые перекрытия будут длиться не один месяц - их список представили в администрации города.

«Работы на участках будут выполняться поочередно по полосам (с закрытием одной полосы при сохранении движения по другой). План и организация проезда с учетом временных ограничений согласованы с ГИБДД УМВД России по городу Мурманску», - уточнили в мэрии.

Так, с 1 мая по 20 августа ограничения введут на проспекте Кольском (от проспекта Кирова до улицы Капитана Пономарева); проспекте Кирова (от улицы Марата до проспекта Кольского), от переулка Хибинского до улицы Марата.

С 10 мая по 20 августа - на улице Академика Книповича (от проспекта Ленина до улицы Шмидта), с 10 мая по 31 июля - на улице Комсомольской (от проспекта Ленина до улицы Воровского); съезде от улицы Шмидта до улицы Траловой.

С 18 мая по 20 августа работы будут идти на проспекте Кольском (от дома № 45 до съезда к дому № 51 корпус 8), с 1 июня по 31 июля - на улице Капитана Егорова (от дома № 17 до проспекта Ленина); улице Траловой (от дома № 2 до дома № 43); Североморском шоссе (от дома № 14 до дома № 18).

