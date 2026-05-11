НовостиЭкономика11 мая 2026 8:15

Эксперты прогнозируют дефицит ледокольного обеспечения на Севморпути в будущем

До 2030 года ледокольный флот России пополнится четырьмя судами
Мария ПАШЕНКОВА
Россия владеет единственным ледокольным флотом в мире, и базируется он в Мурманске. Сейчас действующая группировка атомных ледоколов состоит из восьми судов: относящиеся к прежнему поколению «Вайгач», «Таймыр», «Ямал», «50 лет Победы» и новые проекта 2220 «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия».

«На данный момент нет дефицита в ледокольном обеспечении проектов Северного морского пути. Но в дальнейшем расчеты показывают, что будет дефицит - у старых ледоколов закончится ресурс», - рассказал начальник коммерческого отдела «Атомфлота» Андрей Макаров.

При этом до 2030 года в России появится еще четыре новых ледокола: в 2026 году флот пополнит «Чукотка», через два года -«Ленинград», в 2030 году - «Сталинград» и ледокол проекта «Лидер» - «Россия», который станет самым большим и мощным в мире.

Напомним: для круглогодичной навигации в Арктике разработают новый портовый ледокол.

