Мурманск и Дагестан вошли в топ по спросу у российских туристов

Зарубежные пляжи не манят россиян так сильно, как раньше, а внутренние направления бьют рекорды популярности. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зарубежные пляжи не манят россиян так сильно, как раньше, а внутренние направления бьют рекорды популярности. По данным одного из сервисов по покупке авиабилетов, Мурманск и Дагестан вошли в топ по росту туристических запросов.

Еще недавно каждый четвертый турист смотрел в сторону Антальи - доля спроса доходила до 25%. Сейчас показатель упал до 9%. А вместо турецкого побережья россияне все чаще рассматривают суровую, но красивую Арктику и кавказские каньоны.

«Пляжный отдых перестает быть главным сценарием летнего отпуска. Растет спрос на комбинированные маршруты, где можно совместить разные типы активностей, и на направления с ярко выраженной культурной или природной идентичностью», - пишет компания.

Цены тоже подстегивают интерес. Билет из Москвы до Мурманска - от 9 до 15 тысяч рублей. В Махачкалу - 12,5 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru